Українські виробники зможуть маркувати свою продукцію знаком європейської якості Простір Європейського Союзу базується на «чотирьох свободах», які створюють умови для вільного переміщення товарів, послуг, капіталу і громадян країн-учасниць.

У 2017 році Україна отримала першу зі свобод ЄС — безвізовий режим, який дозволив українцям вільно перетинати міждержавні кордони країн європейської спільноти. На черзі наступна цінність сусідів — вільний обіг товарів або так званий «промисловий безвіз».

Перемовини щодо «промислового безвізу» між Україною та Євросоюзом тривають уже близько 10 років. Активно про нього заговорили у 2016-му, підписати перші договори планували ще у 2017-2018 роках, але до конкретних дій так і не дійшло.

На початку жовтня під час 22-го Саміту Україна — Європейський Союз, який відбувся в Брюсселі, українська делегація представила своє бачення оновлення Угоди про асоціацію у сфері торгівлі та секторальної взаємодії.

«Значну увагу під час Саміту ми приділили виконанню Угоди про асоціацію. Домовилися максимально використовувати її механізми, щоб і надалі розвивати наші торговельні відносини й поглибити економічну інтеграцію між Україною та Європейським Союзом. Водночас наша делегація представила своє бачення щодо оновлення Угоди про асоціацію у сфері торгівлі та секторальної взаємодії. Зона вільної торгівлі має відповідати реаліям сьогодення — як української економіки, так і економіки й законодавчого поля Євросоюзу», — сказав Президент Володимир Зеленський на пресконференції за підсумками Саміту.

Він додав, що вже розпочала роботу експертна місія ЄС, що оцінить готовність України до укладення Угоди про оцінку відповідності й прийнятність промислової продукції (АСАА).

Сьогодні понад 40% зовнішньої торгівлі України припадає на Євросоюз, і є величезний потенціал для подальшого зростання. Після оновлення Угоди й підписання АСАА ще більше українських бізнесменів зможуть виходити зі своїми товарами на європейські ринки.

«Коли угоду укладуть, нашим виробникам не потрібно буде проводити додаткову сертифікацію товару в ЄС — достатньо буде вітчизняної. Це суттєва економія грошей, йдеться про десятки тисяч євро. «Промисловий безвіз» дуже спростить доступ українського бізнесу на ринки ЄС, зробить процес виходу на експорт швидшим і дешевшим, збільшить конкурентоспроможність наших виробників», — сказала заступниця голови фракції партії «Слуга Народу».

Варто відзначити, що перспективою «промислового безвізу» Україна завдячує «турборежиму» партії «Слуга Народу», яка ухвалила важливі законопроєкти — про остаточну необов'язковість стандартів і про ринковий нагляд.

Водночас умови для створення й ведення бізнесу напряму залежать від місцевої влади. Вона залучає інвесторів, покращує бізнес клімат і встановлює низку податків. У чиїх руках опиняться ці повноваження, залежить від того, кому віддадуть свої голоси виборці. Та чи будуть депутаті обласних і міських рад, мери, працювати над розвитком громади й забезпечувати належні умови для підприємців.

Володимир Зубко, кандидат у депутати Сумської обласної ради від партії «Слуга Народу»

«Питання укладання угоди ACAA між ЄС та Україною стоїть уже майже 15 років і наразі повинно бути одним із ключових завдань української євроінтеграції. На мою думку, інтеграція нашої держави до ринку промислових товарів ЄС має стати знаковою подією для вітчизняних виробників, адже якісна продукція «made in Ukraine» з європейською сертифікацією полегшить Україні доступ на інші глобальні ринки світу. Крім того, укладання цієї угоди дозволить зменшити контрабанду, оскільки законодавчо полегшиться діяльність імпортерів промислової продукції», — висловив свою думку Володимир Зубко.

Сумська область

Для того, щоб повністю ввійти в європейський економічний простір, Україні необхідно отримати ще дві свободи — переміщення капіталу та надання послуг. Усе це стане можливим при ефективній роботі всіх гілок влади. Влади, яка налагоджує економічні зв'язки з країнами-партнерами, яка створює сучасне та прогресивне законодавство й впроваджує реформи на місцях.

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