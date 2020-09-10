В «Альянсе» с Сумщины пополнение Вторым новичком «Альянса» в новом сезоне становится защитник Евгений Неплях.

Он родился 11 мая 1992 года в Днепропетровске, является воспитанником академии местного «Днепра». Выступал за молодежные, дублирующие команды днепрян. Кроме «Днепра», выступал в составе «Севастополя», львовских «Карпат», ривненского «Вереса», «Мариуполь», луцкой «Волыни» и донецкого «Олимпика», который был его последним клубом. В сезоне 2014/15 играл в греческом «Платаниасе». Вызывался в ряды молодежных сборных Украины.

В составе нашей команды Евгений уже успел дать первый комментарий пресс-службе клуба:

- Последним твоим клубом был донецкий «Олимпик», выступающего в УПЛ. Почему решил покинуть коллектив такого высокого уровня?

- В «Олимпике» у меня было недостаточно игрового времени, именно это стало причиной, почему пришлось покинуть команду.

- Ты провел более десятка матчей за юношескую сборную Украины, из того состава, по твоему мнению, является самым ярким и кто мог бы пополнить состав «Альянса»?

- Честно, не могу даже никого выделить. Я думаю, что каждый мог бы пополнить состав нашей команды.

- Некоторое время ты играл в Греции. Чем в футбольном и бытовом плане тебе запомнилась эта страна?

- Греция запомнилась мне хорошим состоянием полей и прекрасным климатом. А еще стабильными и неторопливыми людьми (смеется).

За нашу команду Евгений будет выступать под четвертым номером.