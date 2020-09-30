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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 13:06296

В Конотопе пожарные спасли от уничтожения два жилых дома (видео)

15 октября в 8:17 на линию экстренного вызова 101 поступило сообщение о возгорании хозяйственной постройки по ул. В. Чорновола в г. Конотоп.

О пожаре сообщил хозяин, который увидел охваченную пламенем кровлю здания. На место происшествия был направлен дежурный караул 12-й государственной пожарно-спасательной части.

По прибытию было установлено, что огнем охвачен сарай по всей площади, облицовка стен жилого дома на площади до 20 кв. м. и вещи домашнего обихода. Образовалась угроза дальнейшего распространения огня на два рядом расположенных жилых дома. Для бесперебойной подачи воды на тушение пожарные автоцистерны пришлось дозаправлять от пожарного гидранта, который был расположен на расстоянии 2 км от очага горения.

В 8:31 возгорание локализовали, а в 9:26 - потратив на тушение почти 8 тонн воды, полностью ликвидировали. Всего на тушение было привлечено 2 единицы специальной техники и 8 человек личного состава от Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям.

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Над Соборной вешают сотни зонтиков
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Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
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