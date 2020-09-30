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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 13:15643

В Сумах еще в двух больницах будут принимать ковидных больных

Об этом сегодня, 16 октября, во время брифинга сообщил начальник управления здравоохранения Сумской облгосадминистрации Сергей Бутенко.

По его словам, планируется развертывание коек для лечения пациентов с COVID-19 в Сумской районной центральной больницы – 50 коек, и в Сумском областной госпитале для ветеранов – 30. Кроме того, увеличат коечный фонд в 4-й больнице Сум и Конотопской ЦРБ.

Сейчас развернуто 741 койка, будет с понедельника – 871.

Общество Коронавирус

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Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
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Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
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Чемпионат Украины по хоккею на траве
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В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

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