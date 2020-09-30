В Сумах еще в двух больницах будут принимать ковидных больных Об этом сегодня, 16 октября, во время брифинга сообщил начальник управления здравоохранения Сумской облгосадминистрации Сергей Бутенко.

По его словам, планируется развертывание коек для лечения пациентов с COVID-19 в Сумской районной центральной больницы – 50 коек, и в Сумском областной госпитале для ветеранов – 30. Кроме того, увеличат коечный фонд в 4-й больнице Сум и Конотопской ЦРБ.

Сейчас развернуто 741 койка, будет с понедельника – 871.