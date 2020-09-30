В Сумах еще в двух больницах будут принимать ковидных больных

По его словам, планируется развертывание коек для лечения пациентов с COVID-19 в Сумской районной центральной больницы – 50 коек, и в Сумском областной госпитале для ветеранов – 30. Кроме того, увеличат коечный фонд в 4-й больнице Сум и Конотопской ЦРБ.
Сейчас развернуто 741 койка, будет с понедельника – 871.
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