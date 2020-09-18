В Сумской мэрии объяснили протекание фонтана диверсией Начальник управления капитального строительства Виталий Шилов объяснил причину протекания нового фонтана на Театральной площади.

«Ну, что же друзья, и снова о фонтане. Грустно об этом писать, но вынужден. Нет, с фонтаном все в порядке. Он сделан качественно и добротно. Но, к сожалению, для таких сооружений как цветной фонтан в центре города требуется, даже крайне необходима - система видеонаблюдения. Эту «деталь» мы также учли, но необходимого количества голосов среди депутатов она не получила. С другой стороны никто даже и предположить себе не мог, что найдется человек, способный испортить намеренно фонтан.

Не буду вдаваться в технические термины, попробую объяснить на примере ванны. Возьмите прозрачный целлофан, закройте отверстие перелива воды, начните наполнять ванну, а сами идите отдыхать. Уже через час к Вам в дверь начнут стучать соседи снизу, которых Вы заливаете.

Так случилось и с новым, только что открытым цветным фонтаном. Но «человек», который это сделал, придя ночью на Театральную площадь, знал ЧТО делает и ЗАЧЕМ», - написал чиновник в Фейсбуке.