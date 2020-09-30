У Тростянецкой громады два призовых места во Всеукраинском конкурсе «Лучшие практики местного самоуправления» В Министерстве регионального развития завершилась церемония награждения самых успешных территориальных громад Украины за победу в конкурсе «Лучшие практики местного самоуправления».

Тростянецкая ОТГ получила два победных места - за инновации в образовательной среде громады и создание комфортных условий для проживания и отдыха граждан.

Мэр Тростянецкой ОТГ Юрий Бова получил Диплом за I место в соответствующей номинации за практику «Качественные образовательные услуги - один из приоритетных векторов развития Тростянецкой городской ОТГ» и Диплом за II место - за практику «Тростянецкая громада – громада комфортного и привлекательного для проживания среды »!

- Я поздравляю всех тростянчан с очередным признанием! Спасибо искренне Министерству регионального развития, Совету Европы, которые оценивают наши с вами достижения! Двигаемся дальше к новым победам, - прокомментировал событие мэр.