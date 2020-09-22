В Сумах стартовал отопительный сезон

Городские власти приняли такое решение, учитывая среднесуточную температуру, которая, по прогнозам синоптиков, уже со следующей недели снизится до + 5 °С.
По состоянию на 13:00, газ подан как к котельной «Сумытеплоэнерго», так и к КСПУ.
Подача теплоносителя в жилые дома будет происходить в течение 5-7 суток в соответствии с графиками подключения, сформированными теплоснабжающими организациями.
Подключение больниц, садиков и других учреждений социальной сферы будет происходить по отдельным заявкам их руководителей, сообщил директор департамента инфраструктуры Александр Журба в Фейсбуке.
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