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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 14:2520

В Сумах стартовал отопительный сезон

С 16 октября в Сумах начался отопительный сезон.

Городские власти приняли такое решение, учитывая среднесуточную температуру, которая, по прогнозам синоптиков, уже со следующей недели снизится до + 5 °С.

По состоянию на 13:00, газ подан как к котельной «Сумытеплоэнерго», так и к КСПУ.

Подача теплоносителя в жилые дома будет происходить в течение 5-7 суток в соответствии с графиками подключения, сформированными теплоснабжающими организациями.

Подключение больниц, садиков и других учреждений социальной сферы будет происходить по отдельным заявкам их руководителей, сообщил директор департамента инфраструктуры Александр Журба в Фейсбуке.

Право Отопительный сезон

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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

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