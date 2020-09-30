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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 14:47259

На Сумщині служба зайнятості до опалювального сезону готує кваліфікованих операторів котелень

Опалювальний сезон вже «не за горами» і служба зайнятості щорічно заздалегідь активно включається до успішного його проведення, готуючи кадри та підвищуючи кваліфікацію безробітних, які будуть працевлаштовані за професіями «машиніст (кочегар) котельні» та «оператор котельні» під замовлення роботодавців області.

Як підкреслив директор обласного центру зайнятості Володимир Підлісний,  навчання, за дуальною формою з елементами дистанційного навчання на замовлення роботодавця, здійснює ДНЗ «Сумський центр професійно-технічної освіти державної служби зайнятості» за рахунок Фонду загальнообов’язкового державного соціального страхування на випадок безробіття. 

Станом на 1 жовтня поточного  року, проходили професійне навчання 1329 осіб, з них 74 - за професіями  оператор котельні та машиніст (кочегар) котельні, 1255  - підвищували кваліфікацію на курсах цільового призначення за напрямами «Дотримання правил безпечного ведення робіт під час експлуатації обладнання, що працює під тиском на газоподібному паливі», «Дотримання правил безпечного ведення робіт під час експлуатації обладнання, що працює під тиском на твердому паливі», «Дотримання правил безпечного ведення робіт під час експлуатації обладнання, що працює під тиском на різних видах палива», «Дотримання правил безпечного ведення робіт на підприємствах теплоенергетики». 

«Слід зазначити, - зауважив директор обласного центру зайнятості Володимир Підлісний, - теоретичні знання слухачі набувають у центрі професійно-технічної освіти, а виробниче навчання проходять на теплових підприємствах області. Після завершення навчання та іспитів випускники отримують свідоцтва державного зразка, які дають право на роботу. Отже, поєднуються зусилля служби зайнятості, навчального закладу і роботодавця. Такий тандем гарантує стовідсоткове працевлаштування слухачів курсів а роботодавець отримує кваліфікованого, навченого за новітніми стандартами працівника».

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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

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