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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 16:02122

Местные бюджеты Сумщины пополнились на 4,7 млрд гривен

По итогам девяти месяцев текущего года в местные бюджеты Cумской области поступило 4,69 млрд гривен.

По сравнению с январем-сентябрем 2019 года поступления выросли на 3,6 %, или 164,3 млн гривен. Бюджетоформирующими налогами в доходах местных бюджетов в отчетном периоде были подоходный налог и плата за землю.

Так, в этом году в январе-сентябре уплачено 3,1419 млрд грн налога на доходы физических лиц, что больше, чем в соответствующем периоде прошлого года на 182,2 млн гривен. Также поступило 602 млн грн налога на имущество в части платы за землю.

Наряду с этим, важным источником доходов местных общин является единый налог. Так, от субъектов малого и среднего бизнеса поступило 537,9 млн грн единого налога. В частности, физические лица уплатили почти 345 млн грн, юридические лица - 193 млн гривен.

В течение сентября 2020 года в местные бюджеты мобилизовано 543,8 млн грн налоговых платежей, что на 55,6 млн грн больше, чем за аналогичный период 2019 года, сообщает Государственная налоговая служба в Сумской области.

Общество Налоги

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