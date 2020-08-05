На Сумщине задержан железнодорожник во время получения 70 тыс. грн взятки На Сумщине задержан начальник одного из подразделений регионального филиала «Южная железная дорога» во время получения 70 тыс. грн взятки.

Сумской местной прокуратурой при оперативном сопровождения Управления стратегических расследований в Сумской области в рамках уголовного производства задокументирована противоправная деятельность начальника одного из подразделений Регионального филиала «Южная железная дорога» акционерного общества «Укрзалізниця» (ч. 3 ст. 191 и ч. 3 ст. 368 УК Украины).

По данным следствия, указанное должностное лицо организовало преступную схему вымогательства и получения неправомерной выгоды от субъектов хозяйствования области за решение вопроса по реализации товарно-материальных ценностей, в том числе щебня, по заниженной стоимости. В частности задокументирован факт вымогательства фигурантом неправомерной выгоды в сумме 70 тыс. грн от одного из руководителей коммерческой структуры.

Сегодня, 16 октября, сотрудники полиции под процессуальным руководством прокуратуры задержали чиновника при получении оговоренной суммы. Проводятся неотложные обыски по месту работы задержанного. Начальник подразделения задержан в порядке ст. 208 УПК Украины, решается вопрос об объявлении ему о подозрении, сообщает пресс-служба прокуратуры Сумской области.