На Сумщине полицейские и пограничники изъяли крупную партию наркотического сырья Почти 5 килограммов маковой соломки, килограмм конопли, медицинские шприцы с опийным раствором, около 300 граммов конопляного семени и самодельное устройство для курения марихуаны изъяли правоохранители у 44-летнего жителя Середина-Буды.

Мужчина попал в поле зрения оперативников Середина-Будского отделения полиции во время проведения оперативно-профилактических мероприятий, направленных на выявление фактов незаконного хранения наркотических средств.

Следователи полиции и работники пограничного отряда провели дома у 44-летнего жителя райцентра санкционированный обыск, результаты которого поразили даже бывалых правоохранителей. Пять килограммов маковой «соломки», около одного килограмма конопли, самодельное устройство для употребления наркотических веществ - так называемый «бульбулятор», десять шприцев, наполненных белой жидкостью, и около 300 грамм семян конопли - все это было найдено и изъято дома у мужчины.

Работники дознания Середина-Будского отделение полиции в соответствии ч.1 ст. 309 УК Украины (незаконное производство, изготовление..., хранение.., наркотических средств... без цели сбыта) открыли уголовное производство и начали досудебное расследование, в рамках которого назначили экспертное исследование всего изъятого, устанавливают источник происхождения обнаруженного сырья и веществ, а также проверяют их владельца на причастность к сбыту наркотиков местным наркозависимым гражданам.

Мужчине грозит ограничение или лишение свободы на срок до трех лет. Впрочем, окончательное «слово» в этом деле остается за судом, сообщает отдел коммуникации полиции Сумской области.