Лента

Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 16:48310

На Сумщине полицейские и пограничники изъяли крупную партию наркотического сырья

Почти 5 килограммов маковой соломки, килограмм конопли, медицинские шприцы с опийным раствором, около 300 граммов конопляного семени и самодельное устройство для курения марихуаны изъяли правоохранители у 44-летнего жителя Середина-Буды.

Мужчина попал в поле зрения оперативников Середина-Будского отделения полиции во время проведения оперативно-профилактических мероприятий, направленных на выявление фактов незаконного хранения наркотических средств.

Следователи полиции и работники пограничного отряда провели дома у 44-летнего жителя райцентра санкционированный обыск, результаты которого поразили даже бывалых правоохранителей. Пять килограммов маковой «соломки», около одного килограмма конопли, самодельное устройство для употребления наркотических веществ - так называемый «бульбулятор», десять шприцев, наполненных белой жидкостью, и около 300 грамм семян конопли - все это было найдено и изъято дома у мужчины.

Работники дознания Середина-Будского отделение полиции в соответствии ч.1 ст. 309 УК Украины (незаконное производство, изготовление..., хранение.., наркотических средств... без цели сбыта) открыли уголовное производство и начали досудебное расследование, в рамках которого назначили экспертное исследование всего изъятого, устанавливают источник происхождения обнаруженного сырья и веществ, а также проверяют их владельца на причастность к сбыту наркотиков местным наркозависимым гражданам.

Мужчине грозит ограничение или лишение свободы на срок до трех лет. Впрочем, окончательное «слово» в этом деле остается за судом, сообщает отдел коммуникации полиции Сумской области.

Право Наркотики

По тематике

На Белопольщине полиция изъяла почти 2 кг наркосодержащих растений
13.10.2020 16:47

На Белопольщине полиция изъяла почти 2 кг наркосодержащих растений

Во время патрулирования пгт Николаевка наряд сектора реагирования патрульной полиции остановил мотоциклиста, который двигался с нарушением Правил дорожного движения. В...

У ахтырчанина полиция нашла 4 кило марихуаны
09.10.2020 13:47

У ахтырчанина полиция нашла 4 кило марихуаны

За хранения 4 кг особо опасного наркотического средства каннабис ахтырчанину грозит до восьми лет лишения свободы....

У жителя Сумщины нашли 2 кг марихуаны
29.09.2020 15:29

У жителя Сумщины нашли 2 кг марихуаны

Около двух килограммов марихуаны обнаружили сотрудники полиции дома у 56-летнего жителя с. Зиново....

В Конотопе участковые задержали метадонщиков
23.09.2020 10:57

В Конотопе участковые задержали метадонщиков

Ими оказались 33-летний мужчина и его 37-летняя гражданская жена. Во время поверхностной проверки правоохранители обнаружили у них на двух 150...

В Сумах полиция разоблачила группу наркодилеров
10.09.2020 12:00

В Сумах полиция разоблачила группу наркодилеров

Злоумышленники организовали схему получения и распространения среди потребителей запрещенных законом наркотических и психотропных веществ....

Новости

На Сумщине 269 новых случаев коронавируса: 10 летальных
Сегодня 09:47
С 19 октября Сумы и Сумской район будут в «красной» зоне
Вчера 19:46
10 кандидатів. Хто хоче бути мером Сум і що про них відомо
30.09.2020 20:09
Сумские гандболистки стартовали в новом сезоне
Сегодня 18:40
Сумские студенты отличились на чемпионат Украины
Сегодня 17:58
30 років тому у Сумах вперше встановили синьо-жовтий прапор
Сегодня 17:57
На Сумщине пожарные ликвидировали возгорание жилого дома (видео)
Сегодня 17:29
В рамках проекта Озеленение Украины на Сумщине высадят более 83 тысяч деревьев
Сегодня 17:13
На Сумщине полицейские и пограничники изъяли крупную партию наркотического сырья
Сегодня 16:48
На Сумщине задержан железнодорожник во время получения 70 тыс. грн взятки
Сегодня 16:46
На Сумщине еще и эпидпорог заболеваемости гриппом и ОРВИ превышен
Сегодня 16:09
Местные бюджеты Сумщины пополнились на 4,7 млрд гривен
Сегодня 16:02
view counter

Статьи

«НАШ КРАЙ»: Підтримаємо нашого виробника – збільшимо робочі місця
Сегодня 17:46
Нацбанк назвал ТОП-3 мошеннических схем в Украине
Сегодня 17:33
«НАШ КРАЙ»: влада капітулює перед коронавірусом
Вчера 17:59
Священник с Сумщины пережил четыре пожара, сменил два патриархата и играет на ударных
Вчера 09:27
Володимир Лободін: Майбутня Сумська громада – прогресивна, сучасна та економічно сильна
14.10.2020 09:02
Правила знімання: коли потрібен дозвіл, а коли – ні
13.10.2020 13:13
Местные выборы-2020: Сумы по полочкам
12.10.2020 20:26
Мешканці Сумщини: Громадам потрібні господарники та професіонали з «Нашого краю»
12.10.2020 14:04
Анатолий Епифанов («НАШ КРАЙ»): Кто экономит на школах, будет содержать тюрьмы
09.10.2020 18:10
Скільки та кому закупляли рекомендовані вакцини: досвід Сумщини
09.10.2020 15:55
Яку допомогу має безкоштовно отримати пацієнт з CОVID-19 або з підозрою на захворювання
09.10.2020 13:41
Стадион «Авангард»: что изменится?
08.10.2020 10:29
Новости партнеров
Погода, Новости, загрузка...
view counter
Астрология
Загрузка...

Фото

8
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
30
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
17
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
12
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
7
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.