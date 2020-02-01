Сумские студенты отличились на чемпионат Украины

Студенты СумГУ, выступающие, впрочем, за другие области, добыли в Запорожье четыре золотые, одну серебряную и три бронзовые медали.
Чемпионами стали Кирилл Самотуг (весовая категория до 60 кг), Анастасия Антипина (63 кг), Наталья Честяков (70 кг) и Анастасия Турчин (78 кг).
«Серебро» у Геворга Манукяна (81 кг), «бронза» - у Никиты Голобородько (60 кг), Вадима Назаренко (81 кг) и уроженца Сумщины, выступающего за Киевщину Дмитрия Бережного (100 кг).
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