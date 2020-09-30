В рамках проекта Озеленение Украины на Сумщине высадят более 83 тысяч деревьев Несмотря на то, что погодные и карантинные условия недостаточно благоприятны, Сумщина активно готовится к участию во Всеукраинской акции «Миллион деревьев в сутки», который проходит в субботу, 17 октября.

Дуб, клен, липа, ель, абрикос, туя - саженцами именно таких лесообразующих и декоративных пород пополнится лесной фонд области.

«Всего планируется высадить 83 700 сеянцев и саженцев на площади 20,8 га. Сейчас идет подготовка почвы. Этот процесс осложняет длительная засуха. Но надеемся, что дождь обязательно окропит это благородное дело и высаженные деревья приживутся», - комментирует подготовительные моменты начальник отдела лесного хозяйства Сумского областного управления лесного и охотничьего хозяйства Анатолий Омельченко.

Акция будет проходить в пяти лесхозах управления: Краснопольском, Роменском, Конотопском, Ахтырском и Сумском. Участки, где именно будут высаживаться деревья, занесены на интерактивную карту, которую запустило Гослесагентство вместе с ГП «Лесной Инновационно-Аналитический Центр». Найти ее можно по ссылке https://lk.ukrforest.com/map/general.

Карта показывает места локаций посадки деревьев в областях. Также с ее помощью жителям предлагалось принять участие в акции.

«Планировалось привлечь к акции 235 человек. Но количество участников акции уменьшится. Это обусловлено изменениями карантинных требований и резким увеличением в области уровня заболеваемости », - продолжает Анатолий Омельченко.