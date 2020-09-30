30 років тому у Сумах вперше встановили синьо-жовтий прапор 16 жовтня 1990 року Сумська міська рада народних депутатів ухвалила рішення «Про використання української національної символіки у м.Суми».

У документі офіційно визнавалася прийнятою національною символікою синьо-жовтий прапор та тризуб.

«Дбаючи про збереження духовних традицій українського народу, упорядкування використання української національної символіки, Сумська міська рада народних депутатів вирішила:

На території міста Суми поряд з прапором Української РСР та гербом Української СРС вважати офіційно прийнятою національною символікою синьо-жовтий прапор – як національний прапор, тризуб – як український національний герб…

...3. Підняти над будинком міської ради український національний синьо-жовтий прапор поряд з прапором Української СРС…»

Тим самим, Суми стали першим містом на Лівобережжі України, яке офіційно визнало національну символіку ще до проголошення Незалежності нашої держави.

Ініціювала таке унікальне рішення група патріотично налаштованих депутатів «Слово», серед яких були Віктор КАЗБАН, Юрій ТИЩУК, Олександр ПІСКУН та інші.

На лобіювання важливості ухвалення такого документу українські патріоти витратили більше місяця, адже потрібно було переконати велику кількість колег, адже тоді депутатський корпус складався тоді з 200 обранців, основу яких складали члени компартії.

У день сесії підтримати ініціаторів прийшла велика кількість сумчан, яким не вистачило місця навіть у залі. Юрій Тищук презентував проєкт рішення, а Віктор Казбан навів детальну історичну довідку щодо використання синьо-жовтого прапора. І депутати проголосували «за».

Однак влада не поспішала виконувати ухвалене рішення і стяг над будівлею міської ради по вул. Харківська, 35 підняли депутати та активісти.

На жаль, провисів він там недовго, і був викрадений невідомими. Але знову був піднятий над міською радою.