Сумские гандболистки стартовали в новом сезоне

Команда ГК «СумДУ» играла на выезде против команды «Бровары БСФК». Равная игра завершилась победой хозяек 42:39. За сумчанок отличились: Марина Поцелуева – 11 мячей, Анастасия Ткач – 9, Мария Панарина – 7, Екатерина Ерохова, Мария Коваленко – по 5, Елизавета Кривуля – 2.
Повторная игра пройдет завтра.
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