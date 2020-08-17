Сумские гандболистки стартовали в новом сезоне Сегодня, 16 октября, стартовал новый сезон в чемпионате Украины по гандболу среди женских команд в высшей лиге.

Команда ГК «СумДУ» играла на выезде против команды «Бровары БСФК». Равная игра завершилась победой хозяек 42:39. За сумчанок отличились: Марина Поцелуева – 11 мячей, Анастасия Ткач – 9, Мария Панарина – 7, Екатерина Ерохова, Мария Коваленко – по 5, Елизавета Кривуля – 2. Повторная игра пройдет завтра.