Лента

Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 18:40234

Сумские гандболистки стартовали в новом сезоне

Сегодня, 16 октября, стартовал новый сезон в чемпионате Украины по гандболу среди женских команд в высшей лиге.

Команда ГК «СумДУ» играла на выезде против команды «Бровары БСФК». Равная игра завершилась победой хозяек 42:39. За сумчанок отличились: Марина Поцелуева – 11 мячей, Анастасия Ткач – 9, Мария Панарина – 7, Екатерина Ерохова, Мария Коваленко – по 5, Елизавета Кривуля – 2.

Повторная игра пройдет завтра.

Спорт Гандбол ГК СумДУ

По тематике

Лебединские гандболисты стартовали в высшей лиге
09.10.2020 23:13

Лебединские гандболисты стартовали в высшей лиге

Сегодня, 9 октября, стартовал новый сезон в высшей лиге чемпионата Украины по гандболу среди мужских команд....

В Сумах сегодня гандбол высшей пробы, но только онлайн (трансляция)
09.10.2020 17:44

В Сумах сегодня гандбол высшей пробы, но только онлайн (трансляция)

9-10 октября матчами в Сумах между лебединской командой «Єдність» и «Строитель-БСФК» из Броваров стартует чемпионат Украины среди мужских команд Высшей...

Шосткинские гандболистки выиграли домашний турнир
02.10.2020 15:31

Шосткинские гандболистки выиграли домашний турнир

25-27 сентября в Шостке состоялся турнир по гандболу памяти В. Г. Грибача среди юношей и девушек 2007-2008 годов рождения....

Появился календарь игр сумских гандболистов в высшей лиге
13.09.2020 08:47

Появился календарь игр сумских гандболистов в высшей лиге

В новом сезоне чемпионата Украины по гандболу среди мужских команд Высшей лиги играют сразу две команды с Сумщины....

В чемпионате Украины по гандболу примет участие три сумские команды
17.08.2020 20:33

В чемпионате Украины по гандболу примет участие три сумские команды

На очередном заседании Комитета по организации и проведению соревнований ФГУ была завершена работа над проектом Регламента чемпионата Украины 2020-2021, а...

Новости

На Сумщине 269 новых случаев коронавируса: 10 летальных
Сегодня 09:47
С 19 октября Сумы и Сумской район будут в «красной» зоне
Вчера 19:46
10 кандидатів. Хто хоче бути мером Сум і що про них відомо
30.09.2020 20:09
Сумские гандболистки стартовали в новом сезоне
Сегодня 18:40
Сумские студенты отличились на чемпионат Украины
Сегодня 17:58
30 років тому у Сумах вперше встановили синьо-жовтий прапор
Сегодня 17:57
На Сумщине пожарные ликвидировали возгорание жилого дома (видео)
Сегодня 17:29
В рамках проекта Озеленение Украины на Сумщине высадят более 83 тысяч деревьев
Сегодня 17:13
На Сумщине полицейские и пограничники изъяли крупную партию наркотического сырья
Сегодня 16:48
На Сумщине задержан железнодорожник во время получения 70 тыс. грн взятки
Сегодня 16:46
На Сумщине еще и эпидпорог заболеваемости гриппом и ОРВИ превышен
Сегодня 16:09
Местные бюджеты Сумщины пополнились на 4,7 млрд гривен
Сегодня 16:02
view counter

Статьи

«НАШ КРАЙ»: Підтримаємо нашого виробника – збільшимо робочі місця
Сегодня 17:46
Нацбанк назвал ТОП-3 мошеннических схем в Украине
Сегодня 17:33
«НАШ КРАЙ»: влада капітулює перед коронавірусом
Вчера 17:59
Священник с Сумщины пережил четыре пожара, сменил два патриархата и играет на ударных
Вчера 09:27
Володимир Лободін: Майбутня Сумська громада – прогресивна, сучасна та економічно сильна
14.10.2020 09:02
Правила знімання: коли потрібен дозвіл, а коли – ні
13.10.2020 13:13
Местные выборы-2020: Сумы по полочкам
12.10.2020 20:26
Мешканці Сумщини: Громадам потрібні господарники та професіонали з «Нашого краю»
12.10.2020 14:04
Анатолий Епифанов («НАШ КРАЙ»): Кто экономит на школах, будет содержать тюрьмы
09.10.2020 18:10
Скільки та кому закупляли рекомендовані вакцини: досвід Сумщини
09.10.2020 15:55
Яку допомогу має безкоштовно отримати пацієнт з CОVID-19 або з підозрою на захворювання
09.10.2020 13:41
Стадион «Авангард»: что изменится?
08.10.2020 10:29
Новости партнеров
Погода, Новости, загрузка...
view counter
Астрология
Загрузка...

Фото

8
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
30
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
17
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
12
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
7
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.