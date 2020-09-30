В Сумах пропала 19-летняя девушка Сообщение о пропаже своей дочери в Фейсбуке написала ее мать.

«Прошу помощи!! Пропала моя дочь!! Если есть какая-либо информация, может кто её видел, звоните на номер 0661378912 или же 102!!!», - написала Виктория Сердюк о своей дочери Марине.