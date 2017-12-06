Сумчанин избран членом Наблюдательного совета Суспільного 16 октября во время конференции по избранию члена Наблюдательного совета АО «Национальная общественная телерадиокомпания Украины» от общественных объединений и ассоциаций, действующих в сфере местного самоуправления, на эту должность был избран сумчанин Виктор Бобыренко.

Избрание члена Наблюдательного совета НСТУ происходило тайно путем рейтингового голосования. Наибольшее количество баллов - 21 - получил Виктор Бобыренко. Еще двое кандидатов - Алексей Буряченко и Александр Слобожан - набрали по 16 баллов. Всего на этот пост претендовали 5 кандидатов.