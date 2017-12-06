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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Вчера 22:16286

Сумчанин избран членом Наблюдательного совета Суспільного

16 октября во время конференции по избранию члена Наблюдательного совета АО «Национальная общественная телерадиокомпания Украины» от общественных объединений и ассоциаций, действующих в сфере местного самоуправления, на эту должность был избран сумчанин Виктор Бобыренко.

Избрание члена Наблюдательного совета НСТУ происходило тайно путем рейтингового голосования. Наибольшее количество баллов - 21 - получил Виктор Бобыренко. Еще двое кандидатов - Алексей Буряченко и Александр Слобожан - набрали по 16 баллов.

Всего на этот пост претендовали 5 кандидатов.

Общество Виктор Бобыренко Суспільне

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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

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