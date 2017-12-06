Сумчанин избран членом Наблюдательного совета Суспільного

Избрание члена Наблюдательного совета НСТУ происходило тайно путем рейтингового голосования. Наибольшее количество баллов - 21 - получил Виктор Бобыренко. Еще двое кандидатов - Алексей Буряченко и Александр Слобожан - набрали по 16 баллов.
Всего на этот пост претендовали 5 кандидатов.
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