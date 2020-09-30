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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Вчера 22:52355

На Сумщине полицейские разыскали несовершеннолетнего беглеца

Лишь сутки понадобилась правоохранителям для установления местонахождения 15-летнего Артура Лукача, который вчера ушел из Сумского детского дома имени Супруна и назад не вернулся.

В полицию с заявлением об исчезновении парня обратилась администрация детского дома. Работники оперативных подразделений сразу же начали поиски парня.

В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий, уже на следующий день, полицейские Роменского отдела полиции, по информации УКР ГУНП, установили местонахождение несовершеннолетнего. Его обнаружили на железнодорожном вокзале в городе Ромны. При себе парень имел билет на поезд в Черниговскую область.

Сам беглец объясняет, что якобы собирался поехать к своему отцу.

Жизни и здоровью несовершеннолетнего ничего не угрожает. В отношении него противоправные действия не совершались.

Сейчас парень находится под временной опекой роменских полицейских и вскоре будет передан в Сумской детский дом имени Супруна, сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.

Право
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