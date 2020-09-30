«Альянс» остался на 8-м месте в Первой лиге Несмотря на перенос матча из-за коронавируса липоводолинский «Альянс» после 7-го тура продолжает находиться на 8-м месте в турнирной таблице.

16 октября прошли матчи 7-го тура чемпионата Украины по футболу среди команд Первой лиги. Однако липоводолинский «Альянс» пропускает уже третий тур подряд: сначала из-за коронавируса у соперников, затем два матча из-за коронавируса у себя – сразу у 14 человек был обнаружен COVID-19 на прошлой неделе.

Сегодняшние результаты:

7-й тур Первая лига Украины

«Черноморец» Одесса – «Кремень» Кременчуг 2:1

«Прикарпатье» Ивано-Франковск – «ВПК-Агро» Магдалиновка 0:1

«Верес» Ривне – «Нива» Тернополь 3:1

«Оболонь» Киев - МФК «Николаев» 1:1

«Горняк-Спорт» Горишние Плавни – «Агробизнес» Волочиск 0:0

«Авангард» Краматорск – «Кристалл» Херсон 2:1

«Волынь» Луцк – «Металлист 1925» Харьков 0:0

Лидирует «Черноморец» - 15 очков в 7 играх, дальше – «Металлист 1925» - 12 (6), «Горняк-Спорт» - 11 (6)… У «Альянса» 7 оков в 4 играх, и он является потенциальным лидером Первой лиги (если выиграет три перенесенных матча).