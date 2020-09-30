«Альянс» остался на 8-м месте в Первой лиге

16 октября прошли матчи 7-го тура чемпионата Украины по футболу среди команд Первой лиги. Однако липоводолинский «Альянс» пропускает уже третий тур подряд: сначала из-за коронавируса у соперников, затем два матча из-за коронавируса у себя – сразу у 14 человек был обнаружен COVID-19 на прошлой неделе.
Сегодняшние результаты:
7-й тур Первая лига Украины
«Черноморец» Одесса – «Кремень» Кременчуг 2:1
«Прикарпатье» Ивано-Франковск – «ВПК-Агро» Магдалиновка 0:1
«Верес» Ривне – «Нива» Тернополь 3:1
«Оболонь» Киев - МФК «Николаев» 1:1
«Горняк-Спорт» Горишние Плавни – «Агробизнес» Волочиск 0:0
«Авангард» Краматорск – «Кристалл» Херсон 2:1
«Волынь» Луцк – «Металлист 1925» Харьков 0:0
Лидирует «Черноморец» - 15 очков в 7 играх, дальше – «Металлист 1925» - 12 (6), «Горняк-Спорт» - 11 (6)… У «Альянса» 7 оков в 4 играх, и он является потенциальным лидером Первой лиги (если выиграет три перенесенных матча).