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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
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На Сумщине 272 новых случая коронавируса: 8 летальных

На утро 17 октября в Сумской области подтверждено уже 8524 случая заболевания COVID-19.

За пятницу зафиксировано 272 новых случая. Умерло за сутки 8 человека с подтвержденным диагнозом COVID-19, - всего 122. Выздоровело 61 человек, - всего 2656. Продолжают болеть 5746.

За минувшие сутки COVID-19 подтвердили у 272 человек (Сумы - 144, Шостка - 9, Конотоп - 19, Ромны – 10, Ахтырка - 7, Глухов - 1, Лебедин – 11, Белопольский р-н – 22, Глуховский р-н - 1, Конотопский р-н - 1, Краснопольский р-н - 1, Кролевецкий р-н - 1, Недригайловский р-н - 2, Ахтырский р-н - 4, Путивльский р-н - 2, Роменский р-н - 5, Сумской р-н - 29, Тростянецкий р-н - 2, Ямпольский р-н - 1).

За все время пандемии на Сумщине было зафиксировано 122 летальных случая, из них 8 - за прошедшие сутки (Сумы - 4, Конотоп - 4).

Сейчас от COVID-19 в Сумской области выписаны 2656 человек, из них за минувшие сутки - 61 (Сумы - 20, Шостка - 21, Ромны - 8, Ахтырка - 1, Лебедин - 3, Белопольский р-н - 1, Лебединский р-н - 1, Роменский р н - 1, Середина-Будский р-н - 1, Сумской р-н - 4).

По информации Сумского областного лабораторного центра МЗ Украины, за все время пандемии коронавируса в Украине в г. Сумы было зафиксировано 5577 случаев заболевания, в Сумском районе - 612, Белопольский район - 204, Бурынский район - 43, пгт Великая Писаревка - 3, г. Глухов - 55, Глуховский район – 30, г. Конотоп - 391, Конотопский район - 78, Краснопольский р-н - 69, Кролевецкий район - 129, г. Лебедин - 173, Лебединский р-н – 28, Липово-Долинский р-н - 7, Недригайловский район - 121, г. Ахтырка - 196, Ахтырский р-н - 61, Путивльский район – 21, г. Ромны - 245, Роменский район - 99, Кролевецкий р-н - 44, Тростянецкий район - 123, г. Шостка - 182, Шосткинский р-н – 17, Ямпольский р-н - 16.

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