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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
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В Конотопе насмерть сбили велосипедиста

Полиция открыла уголовное производство по факту смертельного ДТП в Конотопе.

Происшествие произошло 16 октября в районном центре, около 21.00, на улице Успенско-Троицкой, недалеко от железнодорожного моста. Там 33-летняя конотопчанка, управляя автомобилем «КІА Спортедж», допустила наезд на 72-летнего велосипедиста, который в это время пересекал проезжую часть.

В результате столкновения мужчина получил телесные повреждения, от которых скончался на месте происшествия. По предварительным данным, водитель легковушки в момент аварии была трезвой. Ее транспортное средство изъято и помещено на спецплощадку Конотопского отдела полиции.

Следователи Конотопского отдела полиции по факту ДТП открыли уголовное производство по ч. 2 ст. 286 Уголовного кодекса Украины «Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами», в рамках которого назначен ряд необходимых экспертиз для всестороннего и беспристрастного выяснения обстоятельств и деталей происшествия, сообщает  Отдел коммуникации полиции Сумской области.

Право Смертельное ДТП

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