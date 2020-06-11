В Сумах оштрафовали «Эко-маркет» на 350 тыс. грн Главное управление Госпродпотребслужбы в Сумской области выписало за нарушение пищевого законодательства в деятельности ООО «ЭКО» на территории г. Сумы штрафов на 354 тыс. грн.

С начала года специалистами Главного управления Госпродпотребслужбы в Сумской области было проведено восемь мероприятий государственного надзора по магазинов ООО «ЭКО» на территории г. Сумы, по результатам которых выявлено большое количество нарушений законодательства в сфере безопасности пищевых продуктов, которые создают угрозу для здоровья людей продукции и могут вводить потребителей в заблуждение относительно существенных свойств пищевых продуктов.

По результатам проведенных мероприятий Главным управлением было вынесено 6 предписаний и 6 постановлений о применении штрафных санкций в общем размере 354 474 грн.

При проведении инспектирования инспекторами управления безопасности пищевых продуктов и ветеринарной медицины Главного управления Госпродпотребслужбы в Сумской области в сети супермаркетов ООО «Эко», который располагается по адресу: ул. Кооперативная, 1, были выявлены факты самовольного изменения информации, которая может вводить потребителей в заблуждение относительно действительного срока годности пищевых продуктов.

Для примера на упаковке продуктов сотрудники магазина наклеивали этикетки, в которых срок годности был больше, чем заявлено производителем, а именно срок «употребить до», указанный на маркировке, которое проведено ООО «Эко» не совпадал с тем, который указан на упаковке производителя. Сосиски «Ранчо» предлагались к реализации со сроком годности от производителя «до 12.06.2020», тогда как на магазинном стикере указана дата: «12.07.2020»; на колбасе сырокопченой первого сорта «Салями польская» значится срок годности 14.06.2020, тогда как на магазинном стикере дата до 10.08.2020 и т.д.

Инспекторами Главного управления Госпродпотребслужбы в Сумской области составлено предписание по устранению нарушений, выявленных при осуществлении мероприятия государственного надзора (контроля) и протоколы о нарушении Закона Украины «О государственном контроле за соблюдением законодательства о пищевых продуктах, кормах, побочных продуктах животного происхождения, здоровья и благополучия животных». Главным государственным ветеринарным инспектором Сумской области было вынесено постановление о наложении штрафа.

Кроме того, были выявлены нарушения гигиенических требований, которые несут непосредственную угрозу загрязнения и порчи пищевых продуктов а именно: мощность не поддерживается в чистоте и рабочем состоянии:

- в помещениях кулинарии, мясного цеха, пекарни пол грязный, на стенах, потолке и коммуникациях наслоения пыли, грязи;

- двери грязные, покрытые поврежденной пленкой, которая не позволяет проводить эффективную чистку и мытье;

- холодильное оборудование с признаками коррозии;

- полки под столами в кулинарии грязные, с ржавчиной;

- холодильные витрины в торговом зале (овощи, колбаса, мясо, молоко), морозильные лари с полуфабрикатами, полки с печеньем грязные, есть пыль;

- держатели ценников над фруктами и овощами в торговом зале грязные, есть пыль, волосы.

- холодильник с охлажденными четвертинами цыплят - бройлеров грязный, крышка поломана;

- тележку, на которой вывозят продукцию на витрину из мясного цеха, грязный, ржавый;

- в холодильной камере «Гастрономия» деревянные стеллажи покрыты плесенью. Краны на мойках в пекарне, помещении подготовки яиц, в мясном отделе грязные;

- в отделе «Кулинария» есть мойка, но отсутствуют краны, отдел не обеспечен водой, работники не имеют возможности соблюдать гигиенические требования (мытье рук, оборудования). В помещении перед мясным цехом, в котором расположены морозильные лари с пищевыми продуктами, стены и потолок повреждены, отсутствуют их части, материалы из которых они изготовлены, не пригодны к мытью; провода, кабеля и другие коммуникации не закреплены, грязные;

- не ведется результативная борьба с вредителями и грызунами. Отсутствуют мониторинговые ловушки, схему расположения которых было предоставлено. Журнал мониторинга ловушек также не ведется. В складе пекарни было зафиксировано наличие следов жизнедеятельности мышевидных грызунов (мышиный помет, поврежденные мышами упаковочные материалы, форма для лаваша). В помещениях пекарни, кулинарии мухи. В отделе продаж сухофруктов, фруктов большое количество насекомых (мухи);

- температурный режим пищевых продуктов, который делает невозможным размножение микроорганизмов, формирование токсинов, не соблюдается в течение всего технологического процесса. Часть холодильного и морозильного оборудования не обеспечена калиброванными приборами контроля температурных режимов.

Инспекторами Сумского городского управления Главного управления Госпродпотребслужбы в Сумской области составлено предписание по устранению нарушений, выявленных при осуществлении мероприятия государственного надзора (контроля) и протоколы о нарушении Закона Украины «О государственном контроле за соблюдением законодательства о пищевых продуктах, кормах, побочных продуктах животного происхождения, здоровье и благополучии животных».

За нарушение пищевого законодательства и введение потребителей в заблуждение первым заместителем начальника Главного управления Госпродпотребслужбы в Сумской области были применены штрафные санкции, сообщает сайт ведомства.