У Сумах вшанували річницю загибелі бійця АТО Ігора Птушкіна У Сумах вшанували пам’ять воїна АТО Ігора Птушкіна з нагоди 5-ої річниці з дня його смерті.

Поклали квіти до могили солдата та пом’янули хвилиною мовчання представники міської влади.

Заступник міського голови Альона ДМІТРЄВСКАЯ підкреслила, що пам’ять про захисника країни, який з честю та гідністю виконав військовий обов'язок назавжди залишиться у серцях вдячних сумчан та всіх українців.

23-річний Ігор Птушкін був бійцем 25-тої окремої аеромобільної бригади. В АТО хлопець пішов добровольцем. Після повернення не зміг сидіти вдома, тому далі відправився захищати країну вже за контрактом.

Загинув воїн АТО 17 жовтня 2015 року у військовій частині в Гвардійському Дніпропетровської області.