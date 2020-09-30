Лента

Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 11:10210

У Сумах вшанували річницю загибелі бійця АТО Ігора Птушкіна

У Сумах вшанували пам’ять воїна АТО Ігора Птушкіна з нагоди 5-ої річниці з дня його смерті.

Поклали квіти до могили солдата та пом’янули хвилиною мовчання представники міської влади.

Заступник міського голови Альона ДМІТРЄВСКАЯ підкреслила, що пам’ять про захисника країни, який з честю та гідністю виконав військовий обов'язок назавжди залишиться у серцях вдячних сумчан та всіх українців.

23-річний Ігор Птушкін був бійцем 25-тої окремої аеромобільної бригади. В АТО хлопець пішов добровольцем. Після повернення не зміг сидіти вдома, тому далі відправився захищати країну вже за контрактом.

Загинув воїн АТО 17 жовтня 2015 року у військовій частині в Гвардійському Дніпропетровської області.

Общество
view counter

Статьи

«НАШ КРАЙ»: Підтримаємо нашого виробника – збільшимо робочі місця
Вчера 17:46
Нацбанк назвал ТОП-3 мошеннических схем в Украине
Вчера 17:33
«НАШ КРАЙ»: влада капітулює перед коронавірусом
15.10.2020 17:59
Священник с Сумщины пережил четыре пожара, сменил два патриархата и играет на ударных
15.10.2020 09:27
Володимир Лободін: Майбутня Сумська громада – прогресивна, сучасна та економічно сильна
14.10.2020 09:02
Правила знімання: коли потрібен дозвіл, а коли – ні
13.10.2020 13:13
Местные выборы-2020: Сумы по полочкам
12.10.2020 20:26
Мешканці Сумщини: Громадам потрібні господарники та професіонали з «Нашого краю»
12.10.2020 14:04
Анатолий Епифанов («НАШ КРАЙ»): Кто экономит на школах, будет содержать тюрьмы
09.10.2020 18:10
Скільки та кому закупляли рекомендовані вакцини: досвід Сумщини
09.10.2020 15:55
Яку допомогу має безкоштовно отримати пацієнт з CОVID-19 або з підозрою на захворювання
09.10.2020 13:41
Стадион «Авангард»: что изменится?
08.10.2020 10:29
Новости партнеров
Погода, Новости, загрузка...
view counter
Астрология
Загрузка...

Фото

8
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
30
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
17
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
12
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
7
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.