На Сумщине работники полиции спасли грибника, у которого случился инсульт Происшествие произошло 16 октября в одном из лесных массивов Лебединщины.

Пожилой мужчина поехал за грибами и полдня не выходил на связь с семьей. Обеспокоенный сын грибника обратился за помощью в полицию. По словам заявителя, его 60-летний отец около 7.30 на собственном автомобиле поехал в лес за грибами, но к 15.00 на связь ни разу не вышел. Он подозревал, что отец заблудился, и просил помощи.

На розыск мужчины было задействовано наряд группы реагирования патрульной полиции Лебединского отделения полиции. Правоохранителям понадобилось буквально полчаса, чтобы разыскать пропавшего.

«Выяснилось, что беспокойство заявителя было небезосновательным - у пожилого мужчины случился инсульт, и на тот момент, когда его нашли наши сотрудники, он не мог разговаривать и был частично парализован, - комментирует ситуацию Александр Гресь, начальник Лебединского отделение полиции. - Полицейские вызвали бригаду «скорой помощи» и до приезда врачей оказали гражданину первую домедицинскую помощь».

Руководитель полиции Лебединщины выразил благодарность группе реагирования за оперативность и профессиональные действия во время поисков и предоставления пострадавшему помощи. Он обращается к гражданам с призывом быть осмотрительными во время «тихой охоты», и не отправляться в лес в одиночку, а по крайней мере группой в два-три человека. При поиске грибов старайтесь держаться на виду друг у друга и отслеживайте направление своего движения. Перед поездкой в лес позаботьтесь о соответствующей одежде, заряде мобильного, запасе пищи и необходимых лекарств, чтобы в случае критической ситуации вы могли вовремя вызвать и дождаться помощи, сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.