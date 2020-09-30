Полиция Сумщины разыскивает без вести пропавшую Марину Сердюк Работники Сумского отдела полиции устанавливают местонахождение 19-летней жительницы Сум Сердюк Марины Александровны.

По словам родственников, 12 октября девушка ушла из дома и до настоящего времени не вернулась. На вид разыскиваемой 19 лет, рост 155-160 см, худощавого телосложения, волосы светлые, средней длины.

Была одета в черные джинсы на подтяжках, синюю кофту, черную куртку и белые кроссовки.

Особые приметы: на животе имеет шрамы от порезов, на носу - синяк.

Работники полиции обращаются ко всем неравнодушным гражданам с просьбой: если у вас есть какие-либо информацию, которая поможет установить местонахождение Марины Сердюк, сообщите об этом в Сумской отдел полиции по адресу: г. Сумы, ул. Первомайская 21, тел. (0542) 66-72-04, 050-30-72-005, 050-40-73-102 или на линию «102», сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.