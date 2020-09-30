Главный лесник Сумщины получил очередной орден Начальник Сумского областного управления лесного и охотничьего хозяйства теперь - полный кавалер ордена «За заслуги».

Глава Сумской облгосадминистрации Роман Грищенко вручил Виктору Чигринцу орден «За заслуги» I степени.

«Я хочу Вас поблагодарить от Президента Украины Владимира Зеленского и от себя лично за службу. Теперь Вы - уже полный кавалер ордена «За заслуги», - подчеркнул Роман Грищенко, обращаясь к Виктору Чигринцу. - Это очень почетно и, я уверен, что заслуженно. Достаточно поехать в любое лесничество области, чтобы убедиться в этом».

По словам губернатора, в Сумской области гораздо больше сажают деревьев, чем вырубают. Лесоводы области действительно заботятся об озеленении края, под руководством Виктора Чигринца они занимаются выращиванием леса, привлекают к этому процессу молодежь и детей.

«Для меня это высокая награда и я благодарю за такую высокую оценку моей работы, - отметил Виктор Чигринец. - Я служу народу Украины и лесам Сумщины».