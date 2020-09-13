Сумские гандболистки снова проиграли в Броварах

Команда ГК «СумДУ» на выезде снова проиграла команде «Бровары БСФК» 39:41 (17:24). За сумчанок отличились: Екатерина Ерохова – 13 мячей, Марина Поцелуева – 12, Анна Серниченко – 5, Мария Коваленко и Анастасия Ткач – по 3, Мария Панарина – 2, Ольга Тимошенко – 1.
Сегодня, 16 октября, стартовал новый сезон в чемпионате Украины по гандболу среди женских команд в высшей лиге....
Сегодня, 9 октября, стартовал новый сезон в высшей лиге чемпионата Украины по гандболу среди мужских команд....
9-10 октября матчами в Сумах между лебединской командой «Єдність» и «Строитель-БСФК» из Броваров стартует чемпионат Украины среди мужских команд Высшей...
25-27 сентября в Шостке состоялся турнир по гандболу памяти В. Г. Грибача среди юношей и девушек 2007-2008 годов рождения....
В новом сезоне чемпионата Украины по гандболу среди мужских команд Высшей лиги играют сразу две команды с Сумщины....