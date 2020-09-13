Сумские гандболистки снова проиграли в Броварах Сегодня, 17 октября, прошли повторные игры первого тура чемпионата Украины по гандболу среди женских команд в высшей лиге.

Команда ГК «СумДУ» на выезде снова проиграла команде «Бровары БСФК» 39:41 (17:24). За сумчанок отличились: Екатерина Ерохова – 13 мячей, Марина Поцелуева – 12, Анна Серниченко – 5, Мария Коваленко и Анастасия Ткач – по 3, Мария Панарина – 2, Ольга Тимошенко – 1.