Сумские легкоатлеты отличились на чемпионате Украины

Сборная Сумщины заняла третье общекомандное место, уступив только Житомирской области и Киеву. В личном зачете трижды чемпионом стал Никита Маслюк в прыжках в длину, беге на 100 м и эстафете 100+200+300+400 м с Никитой Костецким, Дмитрием Мешем и Максимом Романовым. «Серебро» снова у Никиты Маслюка в беге на 200 м, Никиты Костецкого в беге на 100 м, Вадима Шевченко в спортивной ходьбе на 3000 м и Кирилла Овчаренко в восьмиборье. «Бронза» досталась Александру Титаренко в метании диска и Елизавете Земляникиной в беге на 200 м.
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