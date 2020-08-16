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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 15:10297

Сумские легкоатлеты отличились на чемпионате Украины

15-16 октября в Ивано-Франковске проходил чемпионат Украины по легкой атлетике среди юношей 2005-2006 г.р.

Сборная Сумщины заняла третье общекомандное место, уступив только Житомирской области и Киеву. В личном зачете трижды чемпионом стал Никита Маслюк в прыжках в длину, беге на 100 м и эстафете 100+200+300+400 м с Никитой Костецким, Дмитрием Мешем и Максимом Романовым. «Серебро» снова у Никиты Маслюка в беге на 200 м, Никиты Костецкого в беге на 100 м, Вадима Шевченко в спортивной ходьбе на 3000 м и Кирилла Овчаренко в восьмиборье. «Бронза» досталась Александру Титаренко в метании диска и Елизавете Земляникиной в беге на 200 м.

Спорт Легкая атлетика

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Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
30
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
17
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
12
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
7
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

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