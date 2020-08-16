Сумские легкоатлеты отличились на чемпионате Украины 15-16 октября в Ивано-Франковске проходил чемпионат Украины по легкой атлетике среди юношей 2005-2006 г.р.

Сборная Сумщины заняла третье общекомандное место, уступив только Житомирской области и Киеву. В личном зачете трижды чемпионом стал Никита Маслюк в прыжках в длину, беге на 100 м и эстафете 100+200+300+400 м с Никитой Костецким, Дмитрием Мешем и Максимом Романовым. «Серебро» снова у Никиты Маслюка в беге на 200 м, Никиты Костецкого в беге на 100 м, Вадима Шевченко в спортивной ходьбе на 3000 м и Кирилла Овчаренко в восьмиборье. «Бронза» досталась Александру Титаренко в метании диска и Елизавете Земляникиной в беге на 200 м.