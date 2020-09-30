В Краснополье пожарные ликвидировали возгорание гаража (видео) 16 октября в 8:30 на линию экстренного вызова 101 поступило сообщение о возгорании гаража по ул. Горького в Краснополье.

О пожаре сообщила соседка, которая увидела дым и пламя из-под кровли здания. На место происшествия был направлен дежурный караул 11-й государственной пожарно-спасательной части.

По прибытию было установлено, что огнем охвачено кровлю на площади до 5 кв. м, перекрытие на площади в 4 кв. м и вещи домашнего обихода. Образовалась угроза дальнейшего распространения огня на остальное помещение и рядом расположенную хозяйственную постройку.

В 8:38 возгорание локализовали, а в 09:09 - потратив на тушение около 2,5 тонн воды, полностью ликвидировали.

Всего на тушение было привлечено 1 единицу специальной техники и 5 человек личного состава от Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям.