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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
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В Краснополье пожарные ликвидировали возгорание гаража (видео)

16 октября в 8:30 на линию экстренного вызова 101 поступило сообщение о возгорании гаража по ул. Горького в Краснополье.

О пожаре сообщила соседка, которая увидела дым и пламя из-под кровли здания. На место происшествия был направлен дежурный караул 11-й государственной пожарно-спасательной части.

По прибытию было установлено, что огнем охвачено кровлю на площади до 5 кв. м, перекрытие на площади в 4 кв. м и вещи домашнего обихода. Образовалась угроза дальнейшего распространения огня на остальное помещение и рядом расположенную хозяйственную постройку.

В 8:38 возгорание локализовали, а в 09:09 - потратив на тушение около 2,5 тонн воды, полностью ликвидировали.

Всего на тушение было привлечено 1 единицу специальной техники и 5 человек личного состава от Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям.

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