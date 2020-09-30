В Сумах пьяный водитель попал в ДТП

Патрульные получили сообщение о ДТП на улице Харьковской. На месте инспекторы обнаружили автомобиль Toyota Camry с механическими повреждениями. Мужчина рассказал, что он не справился с управлением и совершил наезд на бордюрный камень. Сам же 27-летний водитель имел признаки алкогольного опьянения. От прохождения освидетельствования на месте ДТП мужчина отказался и потребовал поехать в медицинское учреждение. Но приехав в больницу, водитель и там категорически отказался от проведения освидетельствования.
Патрульные оформили на него административные протоколы по ст. 124 (Нарушение ПДД, повлекшее ДТП) и ст. 130 (Отказ от прохождения освидетельствования на состояние опьянения водителем, который управлял с признаками опьянения) КоАП.
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