В Сумах пьяный водитель попал в ДТП Два админматериала составили патрульные на пьяного водителя, который попал в ДТП.

Патрульные получили сообщение о ДТП на улице Харьковской. На месте инспекторы обнаружили автомобиль Toyota Camry с механическими повреждениями. Мужчина рассказал, что он не справился с управлением и совершил наезд на бордюрный камень. Сам же 27-летний водитель имел признаки алкогольного опьянения. От прохождения освидетельствования на месте ДТП мужчина отказался и потребовал поехать в медицинское учреждение. Но приехав в больницу, водитель и там категорически отказался от проведения освидетельствования.

Патрульные оформили на него административные протоколы по ст. 124 (Нарушение ПДД, повлекшее ДТП) и ст. 130 (Отказ от прохождения освидетельствования на состояние опьянения водителем, который управлял с признаками опьянения) КоАП.