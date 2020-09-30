На Сумщине еще 326 случаев заболевания COVID-19 На утро 18 октября в Сумской области подтверждено уже 8850 случаев заболевания.

За субботу подтверждено 326 новых случаев. Умерло 5 человек с подтвержденным диагнозом COVID-19, всего - 127. Выздоровело 60 человек, - всего 2716. Лечатся 6007.