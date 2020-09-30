В Ахтырке задержали мужчину, подозреваемого в умышленном убийстве Как установили правоохранители, 22-летний житель Ахтырки, осуществив убийство, всячески пытался скрыть следы преступления - тело убитого вывез за город и закопал, а следы крови попытался замыть.

Происшествие произошло в Ахтырке 17 октября. Об исчезновении своего 31-летнего племянника в полицию сообщил 47-летний житель районного центра. Он рассказал, что тот с 15 октября не отвечает на телефонные звонки и отсутствует по месту жительства.

Во время осмотра дома, в котором жил разыскиваемый, работники полиции в одной из комнат обнаружили отсутствие части ковра, который находился на полу и поврежденную обивку дивана. Кроме того, в той же комнате имелись замытые следы крови.

В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий оперативники установили, что к убийству причастен 22-летний ахтырчанин. Сначала тот отрицал свою причастность к совершенному, а уже потом во всем признался и рассказал о событиях того дня, и показал где спрятал тело и орудие убийства. Установлено, что задержанный совершил убийство из корыстных побуждений, так как по его месту жительства правоохранители обнаружили 2000 долларов США, которые принадлежали убитому.

«Злоумышленник нанес несколько ударов ножом мужчине, от полученных травм тот скончался, - рассказывает Валерий Строкач, заместитель начальника Главного управления Национальной полиции в Сумской области. - Чтобы скрыть следы преступления, мужчина воспользовался автомобилем убитого. Завернул тело в ковер, который вырезал в комнате, вывез в другую область, и закопал в лесополосе».

Сейчас парню сообщено о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 115 Уголовного кодекса Украины «Умышленное убийство». Решается вопрос об избрании ему меры пресечения в виде содержания под стражей.

За совершенное ему грозит наказание в виде лишения свободы на срок от 7 до 15 лет. Дальнейшую его судьбу решит суд, сообщает отдел коммуникации полиции Сумской области.