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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
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Сумчанка стала чемпионкой Украины по бодибилдингу

В Черкассах проходит чемпионат Украины по бодибилдингу и фитнесу.

В первый день соревнований представительница Сумской областной федерации бодибилдинга и фитнеса Татьяна Москаленко завоевала «золото» и стала чемпионкой Украины в категории «Велнес фитнес» до 168см. А потом завоевала еще и абсолютное первенство соревнований в данной категории.

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Над Соборной вешают сотни зонтиков
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В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

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