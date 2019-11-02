Сумчанка стала чемпионкой Украины по бодибилдингу

В первый день соревнований представительница Сумской областной федерации бодибилдинга и фитнеса Татьяна Москаленко завоевала «золото» и стала чемпионкой Украины в категории «Велнес фитнес» до 168см. А потом завоевала еще и абсолютное первенство соревнований в данной категории.
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