На Сумщине 8850 случаев коронавируса: подробности На утро 18 октября в Сумской области подтверждено уже 8850 случая заболевания COVID-19.

За минувшие сутки COVID-19 подтвердили у 326 человек (Сумы - 189, Шостка - 11, Конотоп - 26, Ромны – 7, Лебедин – 41, Белопольский р-н – 18, Бурынский р-н – 1, Конотопский р-н - 1, Краснопольский р-н - 1, Лебединский р-н – 8, Липово-Долинский – 1, Сумской р-н - 21, Шосткинский р-н – 1).

За все время пандемии на Сумщине было зафиксировано 127 летальных случаев, из них 5 - за прошедшие сутки (Сумы - 5).

Сейчас от COVID-19 в Сумской области выписаны 2716 человек, из них за минувшие сутки - 60 (Сумы - 13, Конотоп – 16, Ахтырка - 10, Лебедин - 4, Бурынский р-н - 8, Конотопский р-н - 1, Ахтырский – 2, Роменский р-н - 3, Тростянецкий - 1, Ямпольский р-н - 2).