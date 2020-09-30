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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 13:02337

В Сумах взорвался газовый баллон в микроавтобусе

Полиция выясняет обстоятельства и причины взрыва газового баллона.

Происшествие произошло сегодня, около 11.30, в Сумах по улице Героев Крут. В результате взрыва никто не пострадал.

В полицию по спецлинии «102» поступило сообщение от 32-летнего мужчины о том, что по улице Героев Крут произошел взрыв газового баллона в микроавтобусе.

В результате взрыва вырвано крышу микроавтобуса. Часть баллона, которая вылетела из авто, повредила балконную раму одной из квартир на 4-м этаже дома, который находился рядом. В результате взрыва никто не пострадал.

Сейчас на месте происшествия работает следственно-оперативная группа Сумского отдела полиции, устанавливаются все обстоятельства произошедшего, сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.

Право
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