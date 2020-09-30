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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
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В Сумах пьяный водитель стал причиной ДТП

2,56 промилле - результат освидетельствования на состояние опьянения водителя, который совершил ДТП.

Патрульные получили сообщение о ДТП на улице Белопольское шоссе. В обращении было сказано, что один из участников нетрезв. На месте ДТП стражи порядка обнаружили автомобили ВАЗ-2107 и Fiat Doblo с механическими повреждениями. Опросив обоих участников ДТП, патрульные установили, что 47-летний водитель автомобиля ВАЗ, не выбрав безопасную скорость и не справившись с управлением, допустил столкновение с автомобилем Fiat. Информация о пребывании мужчины в состоянии опьянения также подтвердилась. Он прошел освидетельствование на месте происшествия в присутствии свидетелей. 2,56 промилле - именно такой результат зафиксировал алкотестер – почти в 13 раз выше нормы.

На водителя автомобиля ВАЗ патрульные составили два протокола: по ст. 124 (Нарушение ПДД, повлекшее ДТП) и ч. 1 ст. 130 (Управление транспортным средством в состоянии опьянения) КоАП.

Право Дтп Пьяный за рулем

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