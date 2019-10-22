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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 18:18160

Сумские ходоки стали лучшими в Украине

Сегодня, 18 октября, в Ивано-Франковске прошел чемпионат Украины по спортивной ходьбе.

Сборная Сумщины в общекомандном зачете заняла первое место. Среди мужчин лучшим на 50 км стал Игорь Главан – 3:47:31. Второе место среди молодежи у Антона Кравченко – 4:20:05 (среди взрослых это был 6-й результат), третье – у Игоря Гончаренко – 4:21:35 (7-й). Среди женщин неувядающая Людмила Шелест заняла 4-е место – 5:02:34.

На 20 км 4-е место занял Сергей Свитличный – 1:22:58, 8-е – Олег Свистун – 1:30:41.

На дистанции 10 км среди юношей до 18 лет первенствовал наш Николай Рущак – 43:45, вторым был Эдуард Кравченко – 49:04, четвертым – Владислав Семенов – 50:16, шестым – Роман Лазоренко – 52:00. Среди юниоров вторым был Егор Шелест – 46:33. Среди юниорок с «серебром» Алина Ткач – 51:47.

На 5 км третье место среди девушек взяла София Крыловецкая – 25:49, девятое – Алина Дорошенко – 28:38.

На 3 км среди юношей до 16 лет чемпионом стал Вадим Шевченко – 14:15, среди девушек восьмой была Юлия Шовкопляс – 17:12, девятой – Анна Могилина – 17:27. Среди девушек до 14 лет «бронза» у Дарины Ющенко – 16:27. Среди ветеранов третье место заняла Татьяна Кривохижа - 17:53.

На 2 км среди юношей до 12 лет третье место у Ивана Скринника – 11:20, в десятке – Даниил Лисянский – 13:56.

В командном чемпионате среди спортшкол сумчане также стали лучшими, а ДЮСШ Сумского района заняла второе место, Областная ДЮСШ – четвертое.

Спорт Спортивная ходьба

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