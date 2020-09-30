Команды c Сумщины стартовали в Кубке Украины по футзалу 18 октября прошли первые матчи первого раунда Кубка Украины по футзалу.

Роменский «Рятувальник» в гостях играл против местной команды «BudmonsteR». Игра завершилась в ничью 2:2 (за роменчан забили Дмитрий Баранник и Антон Кончаков).

Сумской «Сервис-Люкс» в Кременчуге проиграл «Геологии» 1:13. Гол престижа в составе сумчан при счете 0:11 записал Руслан Якименко.