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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 13:07178

Команды c Сумщины стартовали в Кубке Украины по футзалу

18 октября прошли первые матчи первого раунда Кубка Украины по футзалу.

Роменский «Рятувальник» в гостях играл против местной команды «BudmonsteR». Игра завершилась в ничью 2:2 (за роменчан забили Дмитрий Баранник и Антон Кончаков).

Сумской «Сервис-Люкс» в Кременчуге проиграл «Геологии» 1:13. Гол престижа в составе сумчан при счете 0:11 записал Руслан Якименко.

Спорт Кубок Украины по футзалу Футзал

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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

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