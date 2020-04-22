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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 18:46348

Сумской боксер стал вторым на чемпионате Украины

Сегодня, 18 октября, в Запорожье завершился чемпионат Украины по боксу среди юниоров.

Воспитанник городской КДЮСШ «Сумы» (БК «СУМЫ - БОКС») Евгений Коренев занял второе место в весовой категории до 50 кг.

Тренеры - Гречка Михаил, Коваленко Евгений.

Спорт Бокс

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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

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