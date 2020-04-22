Сумской боксер стал вторым на чемпионате Украины

Воспитанник городской КДЮСШ «Сумы» (БК «СУМЫ - БОКС») Евгений Коренев занял второе место в весовой категории до 50 кг.
Тренеры - Гречка Михаил, Коваленко Евгений.
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