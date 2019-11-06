Сумчанин защитил титул чемпиона WWFC (видео) 18 октября во Львове прошло шоу ММА WWFC17.

12 боев за вечер, а среди них и с участием сумского бойца-пакратиониста Кирилла Горобца. Наш земляк защитил титул в категории до 70 кг в бою против Александра Горшечника из Хмельницкого.