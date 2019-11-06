Сумчанин защитил титул чемпиона WWFC (видео)

12 боев за вечер, а среди них и с участием сумского бойца-пакратиониста Кирилла Горобца. Наш земляк защитил титул в категории до 70 кг в бою против Александра Горшечника из Хмельницкого.
World Warriors Fighting Championship опубликовал рейтинг професииональных бойцов ММА независимо от весовой категории и пола....
Федерация панкратиона и грэпплинга г. Киев проведет в Фейсбуке прямой эфир интервью с сумским бойцом Кириллом Горобцом....
Сумское областное подразделение Национальной федерации смешанных единоборств ММА Украины возобновляет свою деятельность. Его руководителем назначен Владимир Гордиенко....
20 ноября в Сингапуре завершился чемпионат мира по смешанным единоборствам....
2 ноября в спорткомплексе «Локомотив» в Харькове прошел турнир WWFC 16....