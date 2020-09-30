В Сумах 153 новых случая коронавируса Об этом сегодня, 19 октября, во время аппаратного совещания в мэрии сообщила начальник горотдела здравоохранения Елена Чумаченко.

По ее словам, за последние сутки 153 сумчанина заболели COVID-19, 37 выздоровело. По области 254 новых случая.