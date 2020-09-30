В Сумах 153 новых случая коронавируса

По ее словам, за последние сутки 153 сумчанина заболели COVID-19, 37 выздоровело. По области 254 новых случая.
На сегодня в КНП «Клиническая больница № 5» на стационарном лечении находятся 128 сумчан....
На утро 19 октября в Сумской области подтверждено уже 9104 случая заболевания COVID-19....
На утро 18 октября в Сумской области подтверждено уже 8850 случая заболевания COVID-19....
На утро 17 октября в Сумской области подтверждено уже 8524 случая заболевания COVID-19....
Об этом сегодня, 16 октября, во время брифинга сообщил начальник управления здравоохранения Сумской облгосадминистрации Сергей Бутенко....