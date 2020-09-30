За неделю в «красной» зоне в Сумах количество новых случаев COVID-19 уменьшилось на 7% Об этом сегодня, 19 октября, во время аппаратного совещания в мэрии сообщила начальник горотдела здравоохранения Елена Чумаченко.

По ее словам, за прошлую неделю было выявлено 1197 случаев заболевания коронавирусной инфекцией, что на 6,8% меньше, чем за предыдущую неделею ,когда было подтверждено 1285 случаев.