В Сумах за неделю смертность от коронавируса выросла в 5 раз Об этом сегодня, 19 октября, во время аппаратного совещания в мэрии сообщила начальник горотдела здравоохранения Елена Чумаченко.

По ее словам, за прошлую неделю в Сумах умерло 24 человека с диагнозом COVID-19. За предыдущую неделю было всего 5 смертей. Выздоровело 269 человек, в том числе 48 детей и 15 медиков.