В Сумах за неделю смертность от коронавируса выросла в 5 раз

По ее словам, за прошлую неделю в Сумах умерло 24 человека с диагнозом COVID-19. За предыдущую неделю было всего 5 смертей. Выздоровело 269 человек, в том числе 48 детей и 15 медиков.
Об этом сегодня, 28 сентября, во время аппаратного совещания в мэрии сообщила и.о. начальника горотдела здравоохранения Елена Чумаченко....
В Сумах в течение 8 сентября от осложнений умер еще один человек....
Об этом сегодня, 4 сентября на брифинг в Сумской ОГа рассказала и.о. заведующего отделением особо опасных инфекций Сумского областного лабораторного...
Сегодня, 3 сентября, стало известно о смерти заместителя главы Сумского районного совета Анатолия Салогуба....
О двух летальных случая от COVID-19 сообщил в стриме на своей странице в Фейсбуке мэр Конотопа Артем Семенихин....