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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 08:17694

В Сумах за неделю смертность от коронавируса выросла в 5 раз

Об этом сегодня, 19 октября, во время аппаратного совещания в мэрии сообщила начальник горотдела здравоохранения Елена Чумаченко.

По ее словам, за прошлую неделю в Сумах умерло 24 человека с диагнозом COVID-19. За предыдущую неделю было всего 5 смертей. Выздоровело 269 человек, в том числе 48 детей и 15 медиков.

Общество Смерть от коронавируса

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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

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