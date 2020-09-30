На Сумщине 9104 случая коронавируса: подробности На утро 19 октября в Сумской области подтверждено уже 9104 случая заболевания COVID-19.

За минувшие сутки COVID-19 подтвердили у 254 человек (Сумы - 153, Шостка - 1, Ромны – 3, Ахтырка – 30, Глухов – 1, Белопольский р-н – 28, Глуховский р-н – 1, Недригайловский – 12, Ахтырский – 1, Роменский – 3, Сумской р-н - 15, Тростянецкий – 6).

За все время пандемии на Сумщине было зафиксировано 128 летальных случаев, из них 1 - за прошедшие сутки (Шостка).

Сейчас от COVID-19 в Сумской области выписаны 2752 человек, из них за минувшие сутки - 37 (Сумы).