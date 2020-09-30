На Сумщине 9104 случая коронавируса: подробности

За минувшие сутки COVID-19 подтвердили у 254 человек (Сумы - 153, Шостка - 1, Ромны – 3, Ахтырка – 30, Глухов – 1, Белопольский р-н – 28, Глуховский р-н – 1, Недригайловский – 12, Ахтырский – 1, Роменский – 3, Сумской р-н - 15, Тростянецкий – 6).
За все время пандемии на Сумщине было зафиксировано 128 летальных случаев, из них 1 - за прошедшие сутки (Шостка).
Сейчас от COVID-19 в Сумской области выписаны 2752 человек, из них за минувшие сутки - 37 (Сумы).
На сегодня в КНП «Клиническая больница № 5» на стационарном лечении находятся 128 сумчан....
Об этом сегодня, 19 октября, во время аппаратного совещания в мэрии сообщила начальник горотдела здравоохранения Елена Чумаченко....
На утро 18 октября в Сумской области подтверждено уже 8850 случая заболевания COVID-19....
На утро 17 октября в Сумской области подтверждено уже 8524 случая заболевания COVID-19....
Об этом сегодня, 16 октября, во время брифинга сообщил начальник управления здравоохранения Сумской облгосадминистрации Сергей Бутенко....