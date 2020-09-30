На этой неделе в Сумах планируют развернуть еще 65 ковидных коек

13 – в отделении интенсивной терапии, 50 - на кислородной поддержке, один больной подключен к аппарату ИВЛ. В КНП «Клиническая больница № 4» лечатся 30 больных (12 получают кислородную поддержку). В КНП «Детская клиническая больница Святой Зинаиды» сейчас проходят лечение пятеро детей, у которых это заболевание подтверждено (трое - в отделении интенсивной терапии), и 19, у которых болезнь подозревают.
На прошлой неделе для приема больных с COVID-19 в КНП «Клиническая больница № 5» развернули дополнительно 50 коек.
На сегодня в КНП «Клиническая больница № 5» сейчас насчитывается 125 коек (завтра добавится еще 50), в КНП «Клиническая больница № 4» - 30 (на этой неделе появятся еще 15, в дальнейшем, в соответствии с тем, как в заведении будут завершать ремонтные работы, количество койко-мест для больных с COVID-19 будет увеличиваться), КНП «Детская клиническая больница Святой Зинаиды» - 115 (при необходимости есть возможность довести их количество до 230). Также Елена Чумаченко сообщила, что представленные заявки в Минздрав Украины о развертывании коек в КНП «Сумская Центральная районная больница» и КНП «Сумской областной клинический госпиталь ветеранов войны».
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