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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 08:48361

«Альянс» примет «Волынь» в Ахтырке

Липоводолинский «Альянс» после трех пропущенных из-за коронавируса матчей возвращается на поле.

Матч 8-го тура чемпионата Украины по футболу в Первой лиге пройдет в Ахтырке из-за пребывания г. Сумы в «красной» карантинной зоне.

Липоводолинцы примут луцкую «Волынь» в среду, 21 октября, в 16:00.

Игра пройдет без зрителей, однако вы сможете посмотреть трансляцию матча.

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