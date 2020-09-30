«Альянс» примет «Волынь» в Ахтырке

Матч 8-го тура чемпионата Украины по футболу в Первой лиге пройдет в Ахтырке из-за пребывания г. Сумы в «красной» карантинной зоне.
Липоводолинцы примут луцкую «Волынь» в среду, 21 октября, в 16:00.
Игра пройдет без зрителей, однако вы сможете посмотреть трансляцию матча.
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