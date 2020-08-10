В Сумах на самоизоляции 5 групп в детсадах Об этом сегодня, 19 октября, во время аппаратного совещания в мэрии сообщила начальник горуправления образования Антонина Данильченко.

По ее словам, всего работают 445 групп в детсадах, 5 групп находятся на самоизоляции. Ходят в детсады около 5 тыс. детей, что на 2200 меньше, чем неделей ранее.

Болеют коронавирусом 28 школьников и 98 учителей. Всего по отрасли на самоизоляции 122 работника и 54 воспитанника детсадов.