В Сумах на самоизоляции 5 групп в детсадах

По ее словам, всего работают 445 групп в детсадах, 5 групп находятся на самоизоляции. Ходят в детсады около 5 тыс. детей, что на 2200 меньше, чем неделей ранее.
Болеют коронавирусом 28 школьников и 98 учителей. Всего по отрасли на самоизоляции 122 работника и 54 воспитанника детсадов.
Об этом сегодня, 28 сентября, во время аппаратного совещания в мэрии сообщила замначальника горуправления образования Татьяна Дрыга....
Об этом сегодня, 21 сентября, во время аппаратного совещания в мэрии сообщила начальник горуправления образования Антонина Данильченко....
Об этом сегодня, 7 сентября, во время аппаратного совещания в мэрии сообщила и.о. начальника горотдела здравоохранения Елена Чумаченко....
Об этом сегодня, 25 августа, во время аппаратного совещания в мэрии сообщила замначальника «Службы 15-80» Людмила Бойко....
Об этом сегодня, 10 августа, во время аппаратного совещания в мэрии сообщил начальник «Службы 15-80» Валерий Марюхна....