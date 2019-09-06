Вышла уникальная книга «Нарбут» Книга работ уроженца Сумщины Георгия Нарбута вышла в издательстве «Родовід».

Об этом на своей странице в Фейсбуке написал издатель Александр Быченко.

«Я долго держал это в секрете, но теперь, когда все напечатано, первая часть тиража уже в руках и все технологические риски позади, наконец могу всё рассказать.

Первыми в Украине мы сделали книгу с уникальной обложкой каждого из 500 экземпляров в тираже. «Нарбут» станет коллекционным изданием уже в день презентации.

Для этого мы создали алгоритм, который сгенерировал случайные композиции из вошедших в книгу работ Нарбута (а это почти 500 изображений) и напечатали каждую обложку в единственном варианте, который ни разу не повторяется.

Оригинальный посмертный «Нарбутовский сборник» не сохранился полностью — только двумя неполными фрагментами. Тираж был уничтожен прямо в типографии — почти все авторы в этот момент оказались репрессированными или убитыми советской властью. Топить за украинскую культуру в 33 году уже было преступлением. Обложка сборника тоже не сохранилась, и какой она была — можно было только гадать. Это стало отправной точкой нашего дизайна.

Вторая причина — сегодня мы почти ничего не знаем о наследии Нарбута. Да, несмотря на то, что он один из самых известных украинских дизайнеров начала 20 века. Последняя книга о Нарбуте (не считая «Абетки») была издана в середине восьмидесятых. Конечно, в советской книге не говорилось ни об украинской геральдике, ни о том, что мы сегодня можем назвать первым брендингом молодого независимого украинского государства. Даже в 2020 гуглятся два–три десятка одних и тех же знаковых (а на самом деле просто растиражированных) нарбутовских работ. Поместив на обложку случайные комбинации известных и редких работ мы немного разрушаем эту стену уже при одном взгляде на витрину книжного магазина.

И третье — мы думали о том, какой может быть книга (самый консервативный и одновременно надежный формат хранения информации) в эпоху цифрового внимания, постправды, подвижных идентичностей и гибридной войны. Именно такое решение с изменчивой формой, но единственным месседжем мы посчитали точным и правильным.

Ну и конечно, потому что мы можем. Мы — это Numo Team в полном дизайнерском составе. Alexey Salio, Oleg Shedlovsky, Алина Белова, вы стали мне надежным подспорьем в этой книге и без вашего плеча и мозга книга (и весь проект «Нарбут XXI» не были бы такими, какими они есть). Я вырос вместе с вами.

РОДОВІД, Bohdan Zavitiy, Lidia Lykhach, Valentyna Klymenko, спасибо. Эта историческая книга стоила каждой бессонной ночи», - написал он.