В Сумах в среду планово будут проверять систему оповещения

В связи с этим, с полудня в тестовом режиме будут работать сирены, что будет означать предупредительный сигнал «Внимание всем!».
Проверки системы оповещения происходят в Сумах регулярно и имеют целью проверить ее готовность к оповещению населения в случае возникновения чрезвычайной ситуации.
В Сумах в среду, 17 июня, состоится техническая проверка системы оповещения населения....
Отдел по вопросам чрезвычайных ситуаций и гражданской защиты населения информирует о том, что в среду, 18 марта, в Cумах состоится...
Отдел по вопросам чрезвычайных ситуаций и гражданской защиты населения сообщает о том, что в среду, 16 октября, в Сумах будут...
Отдел по вопросам чрезвычайных ситуаций и гражданской защиты населения сообщает о том, что в среду, 18 сентября, состоится техническая проверка...
Отдел по вопросам чрезвычайных ситуаций и гражданской защиты населения информирует о том, что в среду, 19 июня, в Cумах состоится...