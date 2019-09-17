Лента

Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 08:01252

Сегодня в Сумах планово будут проверять систему оповещения

Отдел по вопросам чрезвычайных ситуаций и гражданской защиты населения сообщает о том, что сегодня, 21 октября, состоится плановая техническая проверка системы оповещения населения.

В связи с этим, с полудня в тестовом режиме будут работать сирены, что будет означать предупредительный сигнал «Внимание всем!».

Проверки системы оповещения происходят в Сумах регулярно и имеют целью проверить ее готовность к оповещению населения в случае возникновения чрезвычайной ситуации.

Общество Сирены

По тематике

19.10.2020 10:39

В Сумах в среду планово будут проверять систему оповещения

Отдел по вопросам чрезвычайных ситуаций и гражданской защиты населения сообщает о том, что в среду, 21 октября, состоится плановая техническая...

16.06.2020 08:32

Завтра в Сумах будут проверять системы оповещения

В Сумах в среду, 17 июня, состоится техническая проверка системы оповещения населения....

В среду в Сумах будут проверять систему оповещения
16.03.2020 14:04

В среду в Сумах будут проверять систему оповещения

Отдел по вопросам чрезвычайных ситуаций и гражданской защиты населения информирует о том, что в среду, 18 марта, в Cумах состоится...

15.10.2019 11:34

В Сумах в среду будут звучать сирены

Отдел по вопросам чрезвычайных ситуаций и гражданской защиты населения сообщает о том, что в среду, 16 октября, в Сумах будут...

17.09.2019 08:06

Завтра в Сумах будут проверять систему оповещения

Отдел по вопросам чрезвычайных ситуаций и гражданской защиты населения сообщает о том, что в среду, 18 сентября, состоится техническая проверка...

Новости

На Сумщині 188 нових випадків COVID-19
Сегодня 10:08
На Сумщине 9321 случай коронавируса: подробности
Вчера 09:26
С 19 октября Сумы и Сумской район будут в «красной» зоне
15.10.2020 19:46
10 кандидатів. Хто хоче бути мером Сум і що про них відомо
30.09.2020 20:09
В Украине снова антирекорды по COVID-19
Сегодня 09:15
Сегодня в Сумах планово будут проверять систему оповещения
Сегодня 08:01
Сумчанка попала в ТОП-30 самых влиятельных женщин Украины
Вчера 21:46
Экс-президент Федерации хоккея на траве Украины взял в жены сумскую хоккеистку
Вчера 21:24
В Сумской райбольнице смогут принимать ковидных больных не раньше декабря
Вчера 20:37
Сумський прикордонний загін відзначає 28-му річницю від дня створення
Вчера 17:49
На Сумщине СБУ разоблачила главу сельсовета на коррупции в земельной сфере
Вчера 17:13
На Сумщине пожарные ликвидировали возгорание в зерносушилке (видео)
Вчера 17:09
view counter

Статьи

Володимир Лободін: «Буду ефективним мером, який бере на себе відповідальність за розвиток нашого міста»
Сегодня 09:04
Протиепідемічні заходи під час організації та проведення виборів
Вчера 16:13
«НАШ КРАЙ»: Забезпечимо справедливу плату за оренду земельного паю!
Вчера 15:41
Субсидии: что меняется в новом сезоне?
Вчера 10:49
На Сумщину крокують місцеві вибори: кого обираємо і що вони можуть
19.10.2020 21:38
Юрій Бова, тростянецький міський голова: Якщо вийшло у Тростянці – вийде і в Сумах
19.10.2020 12:15
«НАШ КРАЙ»: Підтримаємо нашого виробника – збільшимо робочі місця
16.10.2020 17:46
Нацбанк назвал ТОП-3 мошеннических схем в Украине
16.10.2020 17:33
«НАШ КРАЙ»: влада капітулює перед коронавірусом
15.10.2020 17:59
Священник с Сумщины пережил четыре пожара, сменил два патриархата и играет на ударных
15.10.2020 09:27
Володимир Лободін: Майбутня Сумська громада – прогресивна, сучасна та економічно сильна
14.10.2020 09:02
Правила знімання: коли потрібен дозвіл, а коли – ні
13.10.2020 13:13
Новости партнеров
Погода, Новости, загрузка...
view counter
Астрология
Загрузка...

Фото

8
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
30
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
17
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
12
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
7
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.