Сегодня в Сумах планово будут проверять систему оповещения Отдел по вопросам чрезвычайных ситуаций и гражданской защиты населения сообщает о том, что сегодня, 21 октября, состоится плановая техническая проверка системы оповещения населения.

В связи с этим, с полудня в тестовом режиме будут работать сирены, что будет означать предупредительный сигнал «Внимание всем!».

Проверки системы оповещения происходят в Сумах регулярно и имеют целью проверить ее готовность к оповещению населения в случае возникновения чрезвычайной ситуации.